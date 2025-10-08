Una voce per la pace | riflessione e mobilitazione a Gioiosa Marea

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 11 ottobre, alle ore 17:30 all'Arena Canapè di Gioiosa Marea, si terrà l’iniziativa “Una voce per la pace”, un momento di riflessione, testimonianza e mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e contro ogni forma di guerra e violenza.In un contesto internazionale segnato da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voce - pace

Un voce corale di pace: in migliaia al Sacrario Militare di Cima Grappa per la cerimonia commemorativa

L'appello dell'arcivescovo di Modena: "Diamo voce al desiderio di pace"

Il vescovo Castellucci: "Interpelliamo Maria per dare voce ai popoli che chiedono la pace"

voce pace riflessione mobilitazionePrimiero Pace risponde alla mobilitazione, in piazza Cesare Battisti a Fiera venerdì 3 ottobre alle 18Primiero Pace risponde alla mobilitazione, in piazza Cesare Battisti a ... - Nuovo appuntamento locale per sensibilizzare la comunità e lanciare un messaggio di pace, in un momento di grande tensione internazionale Primiero (Trento) – Mentre a livello provinciale e nazionale i ... Segnala lavocedelnordest.eu

Lavoratori e cittadini in piazza per la pace: mobilitazione anche a Vibo - Presidi e manifestazioni per ribadire il sostegno ai diritti, alla solidarietà internazionale e contro ogni forma di violenza ... Da zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Voce Pace Riflessione Mobilitazione