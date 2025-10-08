Una voce per la pace | riflessione e mobilitazione a Gioiosa Marea

Il prossimo 11 ottobre, alle ore 17:30 all'Arena Canapè di Gioiosa Marea, si terrà l’iniziativa “Una voce per la pace”, un momento di riflessione, testimonianza e mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e contro ogni forma di guerra e violenza.In un contesto internazionale segnato da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

