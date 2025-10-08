Una vita insieme poi la malattia e il dramma Un 92enne uccide la moglie e poi getta dalla finestra

Assume tutti i contorni di un dramma famigliare imperniato sulla malattia il caso di omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castelfranco Emilia. Pur senza le certezze che soltanto le indagini potranno fornire, gli inquirenti paiono essersi trovati di fronte ad una situazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

