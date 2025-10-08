C osa significa essere una pioniera oggi? Non significa più scoprire nuove terre, ma ridisegnare i confini del possibile. Significa guardare il cielo non come un limite, ma come la prossima meta da rendere accessibile a tutti. Questa è la missione, prima ancora che spaziale, di Michaela Benthaus, ingegnera tedesca di 33 anni che sta per scrivere una pagina di storia. Sarà la prima astronauta con disabilità a volare in una missione suborbitale con il razzo New Shepard di Blue Origin. Un traguardo che non celebra solo il coraggio di una singola donna, ma che lancia un messaggio potentissimo all’intera industria aerospaziale: il futuro dell’esplorazione non può che essere inclusivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una storia di resilienza che apre nuove frontiere nelle missioni spaziali