Una rete di solidarietà da oltre 190.000 euro | il successo della raccolta fondi di Drug italia a favore della ricerca sui tumori cerebrali
Si è conclusa con grande successo la campagna di raccolta fondi “Aiutaci a scrivere il loro futuro”, la prima iniziativa di responsabilità sociale d’impresa promossa dal Consorzio Drug Italia, la prima centrale acquisti interamente italiana dedicata al canale drugstore, a favore della Fondazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
