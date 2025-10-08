Una pensionata ha buttato per errore un libro in cui aveva nascosto mille euro | recuperato in discarica
Una pensionata di Tavullia, piccolo comune in provincia di Pesaro-Urbino, ha rischiato di pagare "molto caro" le pulizie di casa. Mentre stava sistemando la libreria, ha trovato un libro e lo ha buttato. Poi si è subito accorta di aver nascosto mille euro in contanti, tempo prima, proprio tra le. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: pensionata - buttato
"Ci hanno buttato acqua addosso ad alta pressione e sostanze chimiche urticanti, il telefono ho preferito buttarlo, chiama l'avvocato" Questi i messaggi che ha ricevuto Sara dal figlio Pietro, 22 anni, poco prima dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. I pri - facebook.com Vai su Facebook
NETTURBINI Tavullia, pensionata getta per errore mille euro: i netturbini li ritrovano in discarica - Una pensionata ha gettato tra i rifiuti un libro al cui interno, senza ricordarsene, aveva nascosto mille euro in contanti. Come scrive statoquotidiano.it
Tavullia, getta mille euro nascosti in un libro: pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini - A Tavullia, una pensionata getta per errore mille euro nascosti in un libro. Segnala msn.com