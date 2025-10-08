Firenze, 8 ottobre 2025 – Una panchina bianca per ricordare le vittime del lavoro e ribadire l’importanza della sicurezza nei luoghi di impiego. Sarà inaugurata martedì 14 ottobre alle 12,30 al corner delle Pari Opportunità, all’interno del parco San Donato, nell’area accanto al tribunale di Firenze. L’iniziativa è promossa dal consiglio dell’ordine e dal comitato pari opportunità degli avvocati di Firenze e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione civica. La panchina bianca, donata al comune di Firenze, si aggiunge alle altre cose già presenti nello stesso spazio: il gazebo, le piante, la panchina rossa contro la violenza di genere e la panchina pride, simbolo dell’impegno contro la discriminazione verso la comunità lgbtqia+, realizzate dal comitato nel precedente mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una “panchina bianca” al parco San Donato contro le morti sul lavoro