Una nuova tecnologia per l' asma e la BPCO | presentati all' ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO

Sono stati presentati al Congresso Europeo di Pneumologia - ERS 2025 - i primi dati sull'impiego della Focused Pulse High-Frequency Chest Wall Oscillation (FP-HFCWO), una tecnica innovativa che mira a migliorare la gestione dei pazienti con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La FP-HFCWO utilizza un dispositivo che, applicato sul torace, genera vibrazioni controllate capaci di facilitare la mobilizzazione ed eliminazione del muco in eccesso. Questa condizione rappresenta una delle complicanze più frequenti e invalidanti nelle malattie respiratorie croniche, spesso responsabile di riacutizzazioni e peggioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

