Una nuova tecnologia per l' asma e la BPCO | presentati all' ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati presentati al Congresso Europeo di Pneumologia - ERS 2025 - i primi dati sull'impiego della Focused Pulse High-Frequency Chest Wall Oscillation (FP-HFCWO), una tecnica innovativa che mira a migliorare la gestione dei pazienti con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La FP-HFCWO utilizza un dispositivo che, applicato sul torace, genera vibrazioni controllate capaci di facilitare la mobilizzazione ed eliminazione del muco in eccesso. Questa condizione rappresenta una delle complicanze più frequenti e invalidanti nelle malattie respiratorie croniche, spesso responsabile di riacutizzazioni e peggioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

una nuova tecnologia per l asma e la bpco presentati all ers 2025 i risultati della tecnica fp hfcwo

© Iltempo.it - Una nuova tecnologia per l'asma e la BPCO: presentati all'ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO

In questa notizia si parla di: nuova - tecnologia

Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless

Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless

Nuova MINI John Cooper Works, emozioni vecchia scuola e tecnologia moderna: primo contatto

nuova tecnologia asma bpcoLa nuova tecnologia per l’asma e le malattie polmonari: presentati all’ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO - ERS 2025, ospitato quest'anno ad Amsterdam, sono stati presentati i primi dati ... Segnala msn.com

Malattie respiratorie, nuova tecnica: per scoprirle basterà l’esame della saliva - La spettroscopia Raman (RS) con cui viene analizzata la saliva dei pazienti per indagare sulla presenza di malattie respiratorie, viene eseguita con una sorgente di luce monocromatica, ottiche per ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Tecnologia Asma Bpco