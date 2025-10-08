Una nuova tecnologia per l' asma e la BPCO | presentati all' ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO
Sono stati presentati al Congresso Europeo di Pneumologia - ERS 2025 - i primi dati sull'impiego della Focused Pulse High-Frequency Chest Wall Oscillation (FP-HFCWO), una tecnica innovativa che mira a migliorare la gestione dei pazienti con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La FP-HFCWO utilizza un dispositivo che, applicato sul torace, genera vibrazioni controllate capaci di facilitare la mobilizzazione ed eliminazione del muco in eccesso. Questa condizione rappresenta una delle complicanze più frequenti e invalidanti nelle malattie respiratorie croniche, spesso responsabile di riacutizzazioni e peggioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nuova - tecnologia
Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless
Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless
Nuova MINI John Cooper Works, emozioni vecchia scuola e tecnologia moderna: primo contatto
Nuova Audi A4: tanta tecnologia e nuovo look per sfidare BMW Serie 3 e Mercedes Classe C - X Vai su X
La nuova Ducati Panigale V4 R segna l’apice della tecnologia racing applicata a un modello stradale: un concentrato di esclusività, potenza e DNA Superbike. In edizione numerata e sviluppata secondo il regolamento del Campionato Mondiale Superbike - facebook.com Vai su Facebook
La nuova tecnologia per l’asma e le malattie polmonari: presentati all’ERS 2025 i risultati della tecnica FP-HFCWO - ERS 2025, ospitato quest'anno ad Amsterdam, sono stati presentati i primi dati ... Segnala msn.com
Malattie respiratorie, nuova tecnica: per scoprirle basterà l’esame della saliva - La spettroscopia Raman (RS) con cui viene analizzata la saliva dei pazienti per indagare sulla presenza di malattie respiratorie, viene eseguita con una sorgente di luce monocromatica, ottiche per ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it