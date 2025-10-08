Una nuova gelateria per trasformare un punto critico in un nuovo salotto urbano
Inaugurata la nuova gelateria al grattacielo di Rimini. In attesa del fine lavori del sottopassaggio principe Amedeo, nascono nuove attività. Una nuova energia sta riportando vita, gusto e sapori artigianali ad una delle zone più simboliche della città, il grattacielo di Rimini.Con l’apertura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
