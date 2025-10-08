Una nuova dinastia nel calcio italiano il nome Buffon torna in Serie A | il figlio Louis Thomas esordisce con il Pisa

É il 5 ottobre del 2025, è il minuto numero 77 di Bologna-Pisa, finita con il risultato di 4-0 per i padroni di casa. Una nuova dinastia nasce nel calcio italiano. Louis Thomas Buffon fa il suo esordio nel calcio dei grandi. Subentra a Nzola e realizza il suo sogno di giocare in Serie A. Di tempo ne è passato da quel 30 maggio 2023, data in cui suo papà Gianluigi Buffon disputava la sua ultima partita in carriera, in occasione del play-off di andata di Serie B tra Parma e Cagliari. Non gioca in porta ma come ala sinistra. Gigi aveva scelto questo nome proprio per ricordare il suo idolo d’infanzia, ovvero il portiere sudafricano Thomas N’Kono. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

