Una nuova dinastia nel calcio italiano il nome Buffon torna in Serie A | il figlio Louis Thomas esordisce con il Pisa
É il 5 ottobre del 2025, è il minuto numero 77 di Bologna-Pisa, finita con il risultato di 4-0 per i padroni di casa. Una nuova dinastia nasce nel calcio italiano. Louis Thomas Buffon fa il suo esordio nel calcio dei grandi. Subentra a Nzola e realizza il suo sogno di giocare in Serie A. Di tempo ne è passato da quel 30 maggio 2023, data in cui suo papà Gianluigi Buffon disputava la sua ultima partita in carriera, in occasione del play-off di andata di Serie B tra Parma e Cagliari. Non gioca in porta ma come ala sinistra. Gigi aveva scelto questo nome proprio per ricordare il suo idolo d’infanzia, ovvero il portiere sudafricano Thomas N’Kono. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: nuova - dinastia
House of Guinness: tutto sulla nuova serie Netflix della dinastia della birra
SUPERCAR – LA DINASTIA DEL CAVALLINO PROSEGUE CON LA F80 A questo link, https://www.motorstyle.tv/da-leggere/auto-produzione/2553-supercar-la-dinastia-del-cavallino-prosegue-con-la-f80 , immagini e info tecniche sulla nuova supercar Ferrari. - facebook.com Vai su Facebook