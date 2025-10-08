Una mattinata tutta per bambini e famiglie al Colle Oppio
All'interno del ricco programma dell'Ottobrata Monticiana 2025 ci sarà una domenica mattina speciale, tutta dedicata alle famiglie con bambini. Nel cuore verde del Colle Oppio, all'interno dell'area sportiva, dalle 10 e fino al pomeriggio sono in programma una serie di attività per ridere e.
Una domenica diversa dal solito sotto il sole toscano! Mattinata dedicata alla scoperta, tra storia e curiosità, di Volterra, città dell' alabastro, etrusca e poi romana, tutta da scoprire tra viuzze e torri. ? Pomeriggio dedicato ad un mondo diverso, per uscire d
Olimpiadi invernali: largo alla fantasia dei bambini con il laboratorio creativo 'Il cerchio infinito' - Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 12, Centrale District, comitato che vede insieme i grandi alberghi e le più importanti realtà imprenditoriali della zona della Stazione Centrale, offre alle famiglie u ...
Grave incidente in A10 in mattinata a Arenzano, coinvolta famiglia con 3 bambini - 20 un'automobile con a bordo una famiglia con tre bambini ha sbandato ed è andata a sbattere contro il guardrail.