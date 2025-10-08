Una lumaca danneggia il semaforo e provoca un incidente
Ha quasi dell’assurdo ma è quello che è successo a Bovisio Masciago: una lumaca ha mandato in tilt un semaforo in un incrocio ad alta percorrenza provocando, indirettamente, un incidente.Il fatto è successo intorno alle 11.45 di ieri, martedì 7 ottobre sulla nazionale di Giovi (Comasina). 🔗 Leggi su Monzatoday.it
