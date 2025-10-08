Una lingua antica ormai perduta è stata appena scoperta tra le rovine di Teotihuacan in Messico

Wired.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo nuovi indizi, gli abitanti della fiorente megalopoli messicana parlavano un antenato linguistico delle lingue cora, huichol e nahuatl degli Aztechi. 🔗 Leggi su Wired.it

una lingua antica ormai perduta 232 stata appena scoperta tra le rovine di teotihuacan in messico

© Wired.it - Una lingua antica, ormai perduta, è stata appena scoperta tra le rovine di Teotihuacan in Messico

In questa notizia si parla di: lingua - antica

Risolto il mistero di Teotihuacan: ecco quale lingua si parlava nell’antica ‘Roma della Mesoamerica’

La lingua perduta dei professionisti - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lingua Antica Ormai Perduta