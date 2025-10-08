Una Hotels debutto vincente non scontato
Si fa presto a dire "esordio davanti al pubblico amico", ma quando vai ad approfondire ti accorgi che molte volte è stato un trappolone. Domenica scorsa la Pallacanestro Reggiana ha iniziato il 14esimo campionato consecutivo in Serie A e – senza tralasciare che si tratta di una continuità senza precedenti per la nostra città – non sempre gli inizi al PalaBigi sono stati vincenti. In 7 casi su 14, infatti, i biancorossi hanno deluso le aspettative dei tifosi di casa anche se, molto spesso, l’inizio non ha poi rispecchiato l’andamento del resto della stagione. Il caso forse più eclatante si è verificato nel 2014, quando la truppa di Menetti fu sorpresa dalla Vanoli Cremona di coach Pancotto, corsara in via Guasco (70 a 69) con 21 punti di Cameron Clark. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
