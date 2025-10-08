Una firma che vale una vita al via la campagna Coop per il diritto al benessere psicologico VIDEO
“Una firma che vale una vita” si intitola così la campagna, promossa da Coop, per la raccolta firme a favore dell’educazione affettiva nelle scuole. Un progetto, questo, che appoggia “Diritto a Stare Bene” la proposta di legge di iniziativa popolare che ha come obiettivo quello di instituire una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: firma - vale
Gubbio-Bra 1-0, Di Bitonto firma il successo che vale il secondo posto
Trump firma l’ordine esecutivo per TikTok USA. Vale 14 miliardi di dollari
LIVE Juventus-Roma 3-2, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: Thomas firma il gol che vale il primo trofeo della stagione!
CHE GARA CHRISTIAN Christian Scaroni firma un 4° posto al campionato europeo che vale davvero moltissimo: una giornata all’attacco, senza nascondersi #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 - X Vai su X
Grande spettacolo "Fuori Misura" di "Quelli di Grock" a firma Valeria Cavalli! Ottimo attore, a cui il pubblico ha tributato grandi applausi. - facebook.com Vai su Facebook
“Una firma che vale una vita”: la campagna Coop a favore dell’obbligatorietà dell’educazione affettiva nella scuola incontra “Diritto a Stare Bene” - Da un lato “Dire Fare Amare”, la campagna Coop, avviata a inizio 2025, che punta all’obbligatorietà dell’educazione affettiva nelle scuole come strumento ... Si legge su msn.com
“Una firma che vale una vita”, al via la campagna Coop per il diritto al benessere psicologico \ VIDEO - Il progetto punta a sostenere una proposta di iniziativa popolare che ha come obiettivo quello di istituire una rete di servizi di psicologia di territorio ... Secondo firenzetoday.it