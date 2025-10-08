Una donna contemporanea una poliziotta dal fiuto infallibile | Petra torna stasera in tv con la terza stagione | le novità e le anticipazioni

Se nelle prime due stagioni l’abbiamo conosciuta come una donna che vive sola con il suo ragno domestico, che rifugge i legami e considera l’amore sopravvalutato, ora Petra Delicato si ritrova catapultata in una dimensione che proprio non le appartiene: la famiglia. Stasera in tv va in onda il primo dei 2 episodi della terza stagione di Petra (l’altro è previsto per il 15 ottobre) dal titolo Il silenzio dei chiostri. L’appuntamento con la serie che racconta le indagini di un’ispettrice della Polizia decisamente particolare è per le 21.15 su Sky Cinema e in streaming su Now (ma è anche disponibile on demand e in 4k). 🔗 Leggi su Amica.it

