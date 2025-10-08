Una collega lo rifiuta lui la perseguita per un anno | O mia o di nessun altro arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e sottoposto ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali. Avrebbe perseguitato per un anno e schiaffeggiato una collega che non aveva ricambiato le sue attenzioni. "Io non la smetto, o mia o di nessun altro", le avrebbe detto il ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it