Una collega lo rifiuta lui la perseguita per un anno | O mia o di nessun altro arrestato 27enne
Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e sottoposto ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali. Avrebbe perseguitato per un anno e schiaffeggiato una collega che non aveva ricambiato le sue attenzioni. "Io non la smetto, o mia o di nessun altro", le avrebbe detto il ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
