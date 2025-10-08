Una chiamata per capitreno
Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.300 corse giornaliere in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. I candidati selezionati parteciperanno a un percorso formativo di circa sei mesi. Al termine sosterranno esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio, necessario per ottenere l’abilitazione. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea, una buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche di altre lingue straniere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
