Un viaggio nella Magna Grecia | Massimo Osanna presenta il suo libro Mondo nuovo

OSTUNI - Si terrà giovedì 9 ottobre alle 18:00, presso il salone dei sindaci di palazzo San Francesco a Ostuni, la presentazione del libro del professor Massimo Osanna, intitolato “Mondo Nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia”. Un incontro organizzato dall’istituzione Museo di civiltà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

viaggio magna grecia massimoLa Città Bianca ospita Massimo Osanna ordinario di archeologia e direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura - Massimo Osanna sarà a Ostuni domani giovedì 9 ottobre per presentare il suo libro “Mondo Nuovo. Da brindisisera.it

La vera storia della Magna Grecia è tutta da riscrivere, il saggio di Massimo Osanna - Viaggio alle origini della Magna Grecia (Rizzoli), ne costituisce uno splendido esempio. repubblica.it scrive

