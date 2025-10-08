Un viaggio nella Magna Grecia | Massimo Osanna presenta il suo libro Mondo nuovo
OSTUNI - Si terrà giovedì 9 ottobre alle 18:00, presso il salone dei sindaci di palazzo San Francesco a Ostuni, la presentazione del libro del professor Massimo Osanna, intitolato “Mondo Nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia”. Un incontro organizzato dall’istituzione Museo di civiltà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
La Città Bianca ospita Massimo Osanna ordinario di archeologia e direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura - Massimo Osanna sarà a Ostuni domani giovedì 9 ottobre per presentare il suo libro “Mondo Nuovo. Da brindisisera.it
La vera storia della Magna Grecia è tutta da riscrivere, il saggio di Massimo Osanna - Viaggio alle origini della Magna Grecia (Rizzoli), ne costituisce uno splendido esempio. repubblica.it scrive