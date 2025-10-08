Un viaggio nel mondo della arti performative con la drammaturga Piersandra Di Matteo

8 ott 2025

Nuovo appuntamento con "+Arte", il ciclo di incontri promosso da Fondazione cesenate Lam. Giovedì 9 ottobre, alle ore 18, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà il secondo incontro dedicato al mondo delle arti contemporanee curato da Pier Luigi Sacco. Protagonista sarà la.

