Un uomo si lancia dalla finestra all' arrivo dell' ufficiale giudiziario per lo sfratto | muore sul colpo

Dramma durante un'operazione di sfratto immobiliare nel Milanese. Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della sua abitazione al sesto piano all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9,15 di oggi 8 ottobre a Sesto San Giovanni. Il. 🔗 Leggi su Today.it

Tragedia a Sesto, un uomo si lancia dalla finestra all'arrivo dell'ufficiale giudiziario: era lì per lo sfratto - Si è lanciato dalla finestra della sua abitazione al sesto piano all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Riporta milanotoday.it

