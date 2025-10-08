Un uomo si getta dalla finestra per lo sfratto e muore Ilaria Salis | La crisi abitativa uccide

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La crisi abitativa uccide. Letteralmente". Usa poche parole l'eurodeputata Ilaria Salis, fresca di immunità parlamentare, per commentare il suicidio di un uomo a Sesto San Giovanni (Milano). Alle 9:15 dell'8 ottobre un anziano di 71 anni si è lanciato dal sesto piano di un edificio dopo che per. 🔗 Leggi su Today.it

