un trionfo di bellezza nei luoghi nascosti

Potrete ammirare affreschi nascosti, statue conservate in palazzi solitamente inaccessibili o percorrere itinerari naturalistici unici. Sarà tutto possibile sabato e domenica durante le Giornate Fai d’Autunno, che nell’edizione primaverile hanno raccolto 12mila visite tra Bologna e Città metropolitana. Questo weekend sono undici le aperture straordinarie - quattro in centro e sette in provincia -, per le quali sono previste visite gratuite e senza prenotazione, sotto la guida dei volontari Fai. Via Galliera ne racchiude due: lo splendido Palazzo Merendoni (al civico 26) e Palazzo Savioli (al 40). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

