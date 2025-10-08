Un trionfo di bellezza nei luoghi nascosti
Potrete ammirare affreschi nascosti, statue conservate in palazzi solitamente inaccessibili o percorrere itinerari naturalistici unici. Sarà tutto possibile sabato e domenica durante le Giornate Fai d’Autunno, che nell’edizione primaverile hanno raccolto 12mila visite tra Bologna e Città metropolitana. Questo weekend sono undici le aperture straordinarie - quattro in centro e sette in provincia -, per le quali sono previste visite gratuite e senza prenotazione, sotto la guida dei volontari Fai. Via Galliera ne racchiude due: lo splendido Palazzo Merendoni (al civico 26) e Palazzo Savioli (al 40). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trionfo - bellezza
Milan in trionfo: nove gol al Perth Glory e tour chiuso in bellezza
#architetturadesign #Copertina #Cronaca Un Trionfo di Natura e Bellezza: Orticolario 2025 Chiude con un Successo Straordinario - X Vai su X
“La Villa delle Emozioni”: un nuovo trionfo dell’arte! Ieri sera si è svolto il penultimo appuntamento di questo straordinario viaggio intitolato “La Villa delle Emozioni”, firmato Vicoli in Arte. Un pubblico numeroso, entusiasta e incantato dalla bellezza, ha pre - facebook.com Vai su Facebook
Un trionfo di bellezza nei luoghi nascosti - Questo fine settimana aperture eccezionali di dimore storiche in città e provincia con le Giornate Fai d’Autunno: ecco dove ... Da msn.com