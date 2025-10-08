M ilano, 8 ott. (askanews) – Milano, città simbolo di modernità e sviluppo, si scopre fragile. È questo il punto di partenza del nuovo libro di Giulio Centemero, Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city. Un’inchiesta che porta alla luce i paradossi della metropoli lombarda, specchio delle contraddizioni delle grandi città globali: dietro il benessere apparente, infatti, emergono squilibri economici, sociali e culturali che mettono in crisi il modello di crescita seguito negli ultimi anni. Leggi anche › Pordenone è la città dove si vive meglio: ma il 2020 è l’anno della fuga dalle metropoli Anche i ricchi piangono, un libro sulla crisi del modello Milano e delle global cities. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un titolo provocatorio, ma anche un avvertimento: anche i territori più dinamici e ricchi rischiano di piegarsi sotto il peso delle proprie contraddizioni