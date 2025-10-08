un sistema missilistico mai visto prima cosa sappiamo della nuova arma di kim

Riflettori puntati su un'interessante esposizione militare annuale in scena in Corea del Nord. Alla Defence Development 2025 di Pyongyang sono state esposte, e quindi mostrate al pubblico internazionale dai media locali, diverse armi in fase di sviluppo. Il Paese guidato da Kim Jong Un, in particolare, ha presentato per la prima volta un nuovo sistema missilistico anticarro mobile nell'ambito della continua modernizzazione della nazione. Kim, durante la cerimonia di apertura di questa expo, ha detto di aver schierato " asset speciali " in risposta a quello che ha definito l'accumulo di armi da parte di Washington in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

