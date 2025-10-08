Un servizio tutto in rosa Il taglio del nastro per Spazio salute

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce ad Alserio "Spazio Salute": un nuovo centro dedicato al benessere delle donne, che fa capo all’Associazione Fermiamoci. L’inaugurazione è in programma sabato prossimo 11 ottobre dalle 15, nella sede di via Carcano 9. Durante l’evento saranno presentati i progetti e le prossime attività. "L’iniziativa – spiega l’Associazione - segna la nascita di un nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere delle donne, pensato come luogo accogliente, sicuro e inclusivo. Ogni giorno milioni di ragazze e donne affrontano sfide spesso invisibili: difficoltà fisiche, ma anche emotive e psicologiche, che condizionano profondamente la loro vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

