Un semplice incidente | il trailer del film di Jafar Panahi

Jafar Panahi, uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano e uno dei maggiori autori contemporanei, premiato in tutti i più importanti festival internazionali, con Un semplice incidente offre l’ennesima testimonianza di un’idea di cinema straordinariamente vitale, capace di coniugare impegno civile, sperimentazione formale e una libertà d’invenzione probabilmente senza pari. Girato clandestinamente, senza il permesso ufficiale delle autorità iraniane, il film conferma l’impegno di Panahi a difendere l’integrità artistica e l’indipendenza creativa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: semplice - incidente

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025

Da macchia a meraviglia! A volte basta un piccolo “incidente di stile” per accendere la creatività Quel jeans con una macchia ostinata non era da buttare… ma da trasformare! Prima: un semplice paio di jeans macchiati Dopo: un capo unico, decorat - facebook.com Vai su Facebook

#JafarPanahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della Festa del Cinema di Roma, dove presenterà il suo nuovo film, "Un semplice incidente", vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dal 6 Novembre al Cinema. A consegnare il premio Giuseppe Tornator - X Vai su X

Un semplice incidente, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Madjid Panahi, Ebrahim Azizi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari. Secondo mymovies.it

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025 - Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 6 novembre. Riporta comingsoon.it