Un Semplice Incidente ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d' oro a Cannes 2025

Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 6 novembre. Ecco il trailer e il poster di Un Semplice incidente. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025

In questa notizia si parla di: semplice - incidente

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes

INCIDENTE A29. GIAMBONA “VERGOGNA ISTITUZIONALE, AUTOMOBILISTI ABBANDONATI A LORO STESSI” “Quello che si è verificato nelle scorse ore sulla A29 non può essere archiviato come un semplice incidente. È il simbolo del completo fallimento - facebook.com Vai su Facebook

#JafarPanahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della Festa del Cinema di Roma, dove presenterà il suo nuovo film, "Un semplice incidente", vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dal 6 Novembre al Cinema. A consegnare il premio Giuseppe Tornator - X Vai su X

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025 - Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 6 novembre. Lo riporta comingsoon.it

Un semplice incidente, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Madjid Panahi, Ebrahim Azizi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari. mymovies.it scrive