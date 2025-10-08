Centocinquant’anni di Progressi. Di passi in avanti, che hanno portato l’omonima azienda agricola a contare oggi ottanta ettari di terreni e una stalla specializzata nell’allevamento di vitelli, con una media di quaranta capi. È questo il cuore pulsante di una storia che, dal 1875 a oggi, ha reso la Società Agricola Progressi di Vergato, aderente a Confagricoltura Bologna, un punto di riferimento del proprio settore. Numeri e pagine di un percorso che è stato rievocato anche nei giorni scorsi, quando i 150 anni dell’azienda sono stati celebrati nel corso di una grande festa a cui ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Argentieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un secolo e mezzo di Progressi agricoli