Un secolo e mezzo di Progressi agricoli
Centocinquant’anni di Progressi. Di passi in avanti, che hanno portato l’omonima azienda agricola a contare oggi ottanta ettari di terreni e una stalla specializzata nell’allevamento di vitelli, con una media di quaranta capi. È questo il cuore pulsante di una storia che, dal 1875 a oggi, ha reso la Società Agricola Progressi di Vergato, aderente a Confagricoltura Bologna, un punto di riferimento del proprio settore. Numeri e pagine di un percorso che è stato rievocato anche nei giorni scorsi, quando i 150 anni dell’azienda sono stati celebrati nel corso di una grande festa a cui ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Argentieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: secolo - mezzo
15 agosto, Amici miei compie 50 an(ta)ni. Mezzo secolo di zingarate
Il mezzo secolo in trincea di Leoncavallo: com’è cambiato in 50 anni il centro sociale più famoso d’Italia
Contrasse l’epatite in sala parto, morta per l’emoderivato infetto. Risarcimenti mezzo secolo dopo
Mezzo secolo festeggiato in grande stile: ecco come alcuni tra i big name di moda, design, musica e cinema hanno prestato la loro creatività al colosso spagnolo. - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Goldrake, a mezzo secolo dall'esordio: l'alabarda spaziale solca di nuovo i cieli - immaginari - del Giappone, con i tormenti ed il malessere del giovane Actarus, perennemente impegnato nella lotta tra il bene ed il male - X Vai su X