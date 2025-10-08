Pontedera, 8 ottobre 2025 – Tre generazioni, da Ultimo ad Attilio, fino alla moglie Laura e i figli Francesco e Caterina. Quanta storia di Pontedera e non solo è passata dentro e fuori dalla porta della Pizzicheria Dal Canto che nei prossimi giorni festeggerà i suoi primi 100 anni di vita. Era il 1925 quando Ultimo Dal Canto aprì il primo negozio di alimentari sul corso. Erano tempi duri quelli là, si racconta addirittura che Ultimo, per ben figurare, riempì il negozio di merce e barattoli, di cui più della metà erano vuoti. Quante ne sono passate dentro e fuori da questa pizzicheria. Pizzicheria che è un termine di origine longobarda che indica la vendita di salumi, formaggi, alimenti che un tempo necessitavano di pepe e spezie per essere conservati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un secolo di storia. La pizzicheria Dal Canto: “Segreto? Lavoro e valori”