Un secolo di storia La pizzicheria Dal Canto | Segreto? Lavoro e valori
Pontedera, 8 ottobre 2025 – Tre generazioni, da Ultimo ad Attilio, fino alla moglie Laura e i figli Francesco e Caterina. Quanta storia di Pontedera e non solo è passata dentro e fuori dalla porta della Pizzicheria Dal Canto che nei prossimi giorni festeggerà i suoi primi 100 anni di vita. Era il 1925 quando Ultimo Dal Canto aprì il primo negozio di alimentari sul corso. Erano tempi duri quelli là, si racconta addirittura che Ultimo, per ben figurare, riempì il negozio di merce e barattoli, di cui più della metà erano vuoti. Quante ne sono passate dentro e fuori da questa pizzicheria. Pizzicheria che è un termine di origine longobarda che indica la vendita di salumi, formaggi, alimenti che un tempo necessitavano di pepe e spezie per essere conservati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: secolo - storia
Fendi lancia Eaux d’Artifice, una fragranza "esplosiva" che racconta un secolo di storia
"Spose, un Secolo di Eleganza", trionfo di stile e di storia a Mirto
“Spose, un Secolo di Eleganza”: Un Trionfo di Stile e di Storia a Mirto
Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà scolpito nelle coscienze di ognuno di noi e nella storia di questo secolo come una pagina turpe, indegna dell’umanità. Fu più di un vile attacco terroristico perché gli uomini di Hamas usarono una tale gratuita violenza cont - X Vai su X
In una mano secoli di storia,la storia degli euganei che si perde nella notte dei tempi ( primo secolo avanti cristo) la nostra civilta' I frutti dei miei innesti fatti nel 2021 la storia continua... Cominciano ad essere disponibili in base alla raccolta i nostri unici inimitab - facebook.com Vai su Facebook
Un secolo di storia. La pizzicheria Dal Canto: “Segreto? Lavoro e valori” - Da Ultimo passando per Attilio, Laura e i figli Francesco e Caterina. Segnala lanazione.it