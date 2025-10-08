Un salvataggio eroico | un giaguaro ferito da colpi di pistola viene estratto vivo dal Rio Negro in Amazzonia

Un giaguaro ferito è stato soccorso nel Rio Negro, in Brasile, durante un’operazione condotta dalle autorità locali. L’animale, avvistato mercoledì 1 ottobre mentre faticava a restare a galla, è stato individuato da agenti della Polizia Militare dell’Amazzonia, che sono intervenuti per metterlo in salvo. Secondo quanto riportato da Newsflare, “il grande felino è stato visto nuotare verso l’imbarcazione mentre gli ufficiali gli porgevano un dispositivo di galleggiamento improvvisato”. Nel video diffuso, “il giaguaro si aggrappa al supporto e si lascia guidare in sicurezza fino alla riva”. Una volta messo in salvo, “la barca di soccorso ha trasportato il predatore esausto lungo il fiume, uno dei principali affluenti dell’Amazzonia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

