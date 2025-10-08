Un salvataggio eroico | un giaguaro ferito da colpi di pistola viene estratto vivo dal Rio Negro in Amazzonia
Un giaguaro ferito è stato soccorso nel Rio Negro, in Brasile, durante un’operazione condotta dalle autorità locali. L’animale, avvistato mercoledì 1 ottobre mentre faticava a restare a galla, è stato individuato da agenti della Polizia Militare dell’Amazzonia, che sono intervenuti per metterlo in salvo. Secondo quanto riportato da Newsflare, “il grande felino è stato visto nuotare verso l’imbarcazione mentre gli ufficiali gli porgevano un dispositivo di galleggiamento improvvisato”. Nel video diffuso, “il giaguaro si aggrappa al supporto e si lascia guidare in sicurezza fino alla riva”. Una volta messo in salvo, “la barca di soccorso ha trasportato il predatore esausto lungo il fiume, uno dei principali affluenti dell’Amazzonia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: salvataggio - eroico
Papà e figlia intrappolati nella corrente. L'eroico salvataggio del bagnino: "Mai capitata una situazione così. Ho fatto il mio dovere"
Eroico salvataggio in mare: sottufficiale dell’Aeronautica militare salva un uomo
Stramaccioni, il racconto che commuove: «Potevano essere mie figlie!». La verità sul salvataggio eroico. L’ex allenatore a cuore aperto: «Ero esausto, avevo diversi tagli. É stato il mio gol più bello»
IL SALVATAGGIO EROICO Brucia le sterpaglie ma le fiamme vanno fuori controllo: salvato da due carabinieri rimasti intossicati - facebook.com Vai su Facebook
Guarda l’emozionante salvataggio di un giaguaro (ferito dai bracconieri) mentre nuota disperato nel Rio Negro - In Brasile un giaguaro ferito da colpi di fucile è stato salvato mentre tentava di stare a galla nel Rio Negro. Si legge su greenme.it
Un giaguaro ferito e senza forze ha nuotato per ore in un fiume in Brasile: l’incredibile video del salvataggio - Un giovane giaguaro ferito da colpi d'arma da fuoco è stato salvato dalle acque del Rio Negro a Manaus, in Brasile ... Segnala msn.com