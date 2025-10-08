un reparto confortevole per neomamme e neonati consegnate tre nuove culle

L’area materno infantile del Versilia ha organizzato, nell’atrio dell’ospedale, nella zona del baby pit stop Piccole Stelle, l’incontro "L’Albero del latte: costruiamolo tutti insieme!", un momento di informazione e condivisione sui temi promossi dalla settimana mondiale per l’allattamento al seno che si concentrano sull’ambiente e sulle reti sostenibili. L’associazione Piccole Stelle ha consegnato tre nuove culle "Next to me" acquistate con il contributo del Rotary Club Viareggio-Versilia, Milano Est e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il reparto ha nove culle donate fino a oggi "La buona nascita avviene grazie a genitori ben preparati al parto e grazie a medici, ostetriche, infermieri ed operatori socio sanitari che sostengono e supportano genitori e neonati – dicono Martha Traupe, responsabile organizzativa infermieristica ostetrica Versilia, e Silvia Rubino, medica ginecologa – ma anche grazie ad un ambiente per il parto curato e sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

