Un ragno metà maschio e metà femmina scoperto in Thailandia | è una nuova specie dedicata a un personaggio di One Piece

In Thailandia è stato trovato un ragno metà maschio e metà femmina, condizione molto rara conosciuta come ginandromorfismo. Appartiene inoltre a una specie completamente nuova che è stata chiamata Damarchus inazuma, come il personaggio del noto manga "One Piece" in grado di cambiare sesso.