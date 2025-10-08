Un potenziamento per essere accurati e tempestivi
"Ottimizzazione e potenziamento", così l’azienda spiega il trasloco a Carate dell’unità senologica che contrasta il tumore al seno. "Insieme alla necessità di utilizzare meglio gli spazi, c’era quella di rafforzare la Breast Unit come punto di riferimento sul territorio, convogliando verso un’unica sede tutti i passaggi diagnostici e terapeutici". Grazie "a una nutrita équipe multiprofessionale e alle tecnologie a disposizione – ancora Asst – il Centro dispone di tutto il necessario per accogliere e supportare le pazienti, ridurre l’impatto della malattia e offrire i migliori trattamenti nel minor tempo possibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
