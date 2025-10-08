Un posto al sole | Pino inizia a porsi delle domande su Rosa
Dopo la lite con Matteo, Jimmi si riavvicina a Camillo. Ma Matteo gli fa leggere la chat in cui Jimmi parlava male di lui, e i due amici litigano di nuovo. Edoardo invece camminando per strada trova una saracinesca con la scritta “Sabbiese infame” e inizia a fare a botte con i ragazzi che l’hanno imbrattata. Ma, coincidenza, si trovano a passare di lì Rosa e Pino e calmano la rissa. Poi Rosa inizia a pulire la saracinesca con il fratello. Ma la scena lascia interdetto Pino, che è un bravo ragazzo di buona famiglia che non ha mai avuto a che fare con gente poco raccomandabile e non si è mai trovato in queste situazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Un Posto al Sole anticipazioni: Damiano si schiera con Michele e scoppia la tensione
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!
Anche "Un posto al sole" arriva al #PrixItalia2025, con una sorpresa per tutti i fan Andate e sbirciare su www.prixitalia.rai.it per scoprire di cosa si tratta e continuate a seguirci, vi diremo di più nei prossimi giorni #RaiPerNoi - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole anticipazioni 7 ottobre 2025/ Rosa e Pino al capolinea? Un nuovo inizio per Gianluca - Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accdrà martedì 7 ottobre 2025, Pino e Rosa si lasciano? ilsussidiario.net scrive
Un posto al sole, anticipazioni al 17 ottobre: Picariello tradisce Pino con Damiano - Rosa e Damiano verranno travolti dalla passione, mentre Pino organizzerà una sorpresa romantica per riconquistare la donna che ama ... Da it.blastingnews.com