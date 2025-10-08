Dopo la lite con Matteo, Jimmi si riavvicina a Camillo. Ma Matteo gli fa leggere la chat in cui Jimmi parlava male di lui, e i due amici litigano di nuovo. Edoardo invece camminando per strada trova una saracinesca con la scritta “Sabbiese infame” e inizia a fare a botte con i ragazzi che l’hanno imbrattata. Ma, coincidenza, si trovano a passare di lì Rosa e Pino e calmano la rissa. Poi Rosa inizia a pulire la saracinesca con il fratello. Ma la scena lascia interdetto Pino, che è un bravo ragazzo di buona famiglia che non ha mai avuto a che fare con gente poco raccomandabile e non si è mai trovato in queste situazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Pino inizia a porsi delle domande su Rosa