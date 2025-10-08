Un Posto al Sole anticipazioni 9 ottobre | Mariella vede Guido insieme a Claudia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 9 ottobre vedremo Roberto pensare a come farsi giustizia in carcere, rischiando di peggiorare la sua situazione. Intanto, nuovi problemi all'orizzonte per Guido e Mariella: per i due sembra non esserci mai pace. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Negli ultimi episodi Dopo tanti tira e molla, Mariella e Guido sembravano finalmente essere pronti a tornare insieme: a Napoli però è appena tornata Claudia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

