Un po' di Bari nel Nobel per la Fisica | il professor Pascazio collaborò col neo premiato Devoret

Il professor Saverio Pascazio, ordinario di Fisica Teorica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, firmò nel 2017 un articolo scientifico con Michel Devoret, vincitore, ieri, (assieme a John Clarke e John Martinis) del premio Nobel per la Fisica assegnato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - nobel

"Nobel per la pace ai bambini di Gaza", il Policlinico di Bari sostiene la proposta

"Nobel per la pace ai bambini di Gaza", le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari

BTV News canale 85. . CONSEGNATE AL POLICLINICO DI BARI LE PRIME 150 T-SHIRT DELLA CAMPAGNA “NOBEL PER LA PACE AI BAMBINI DI GAZA”, LANCIATA DALL'ASSOCIAZIONE "L'SOLA CHE NON C'È" #bambinidigaza #policlinicodibari #asso - facebook.com Vai su Facebook

"Nobel per la pace ai bambini di Gaza", le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari https://ift.tt/HX6Zhcz https://ift.tt/ofXjSCv - X Vai su X

C'è anche un po' di Puglia dietro il Nobel per la Fisica - Saverio Pascazio, docente dell'università di Bari, ha collaborato agli studi sul quantum con Devoret nel 2017: "Orgolioso di aver lavorato con lui". Scrive rainews.it

Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis: «C’è anche il contributo della scuola napoletana» - La frontiera tra il visibile e l’invisibile si è fatta più sottile. Segnala ilmattino.it