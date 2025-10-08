Un plafond di 50 mln di euro per famiglie e aziende danneggiate dall' esondazione Seveso

Un plafond da 50 milioni di euro per alleviare i disagi di famiglie e imprese di Milano che hanno subito pesanti danni provocati dall’esondazione del fiume Seveso. È quello che ha messo a disposizione la banca Bper.L’istituto, come riportato in una nota, ha messo a disposizione una serie di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

