Un orso entra in un supermercato e semina il panico | due persone ferite
Si è diffuso il panico tra i clienti di un supermercato giapponese quando hanno visto entrare un orso adulto dall'ingresso principale. È successo nella serata di martedì a Numata, nella prefettura di Gunma, sul versante orientale del Giappone. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'animale. 🔗 Leggi su Today.it
Giappone, orso irrompe al supermercato e ferisce due clienti - Si fanno sempre più frequenti gli avvistamenti degli orsi in Giappone, sfociando spesso in attacchi mortali per l'uomo. Da ansa.it