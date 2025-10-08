Un nuovo rumor su Avengers | Doomsday spiega un mistero degli X-Men lungo 20 anni
Avengers: Doomsday si preannuncia come l’evento crossover più ambizioso nella storia dei Marvel Studios, un’impresa colossale su cui lo studio sta scommettendo il suo futuro. Il film riunirà quasi tutti gli eroi attivi del Marvel Cinematic Universe, inclusi gli Avengers, i Fantastici Quattro e una schiera di eroi dell’era Fox dei film sugli X-Men. Questo gruppo di eroi si schiererà unito contro un’unica minaccia: l’iconico cattivo Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr. La vastità degli eroi presenti solleva un interrogativo cruciale su come un uomo, per quanto potente, possa resistere alla potenza combinata di decine dei più grandi supereroi e supereroine del multiverso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
