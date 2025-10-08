Un nuovo parco a Passirana L’area di 11mila metri quadrati pensata da tutta la comunità
Un’area verde di circa 11mila metri quadrati in via Pasteur da trasformare in agorà verde, ovvero in un “luogo pulsante” per la frazione Passirana di Rho, attraverso un concept partecipato in cui cittadini, associazioni, scuole e aziende del territorio sono chiamati a dire le loro idee e fare proposte. È il percorso " Sostenibilità Attiva Comunità Passirana " attivato nella frazione Passirana dal Comune di Rho, con Fondazione Triulza e Fondazione Comunitaria Nord Milano, per creare un nuovo parco. Nei mesi scorsi sono state fatte interviste conoscitive ad oltre 10 stakeholder del territorio, avviati tavoli di co-design per raccogliere e condividere le proposte, con la partecipazione di rappresentati di associazioni, istituzioni, servizi pubblici ed educativi, attività economiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
