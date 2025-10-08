Un nuovo rapporto firmato da Stephen Totilo ha rivelato che Ubisoft ha cancellato un nuovo capitolo della saga Assassin’s Creed, conosciuto internamente come Project Scarlet. Il gioco, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, avrebbe portato la serie in una delle sue ambientazioni più moderne: l’America post-Guerra Civile, tra il 1860 e il 1870. Al centro della storia ci sarebbe stato un ex schiavo del Sud, trasferitosi a ovest per ricostruirsi una vita e poi reclutato dalla Confraternita degli Assassini per combattere le ingiustizie e fronteggiare l’ascesa del Ku Klux Klan. Come riportato da Totilo su Game File, il progetto era in lavorazione presso Ubisoft Quebec, sotto la direzione di Scott Philips — già noto per Assassin’s Creed Syndicate e Odyssey — e doveva rappresentare il prossimo grande RPG della serie, previsto per il 2027 o 2028. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Un nuovo Assassin's Creed ambientato post-Guerra Civile è stato cancellato da Ubisoft per le critiche a Yasuke?