Un misterioso viaggio sul Matese nel libro di Bojano a Piedimonte Matese

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Fine Settecento, Reggia di Caserta. Nel Giardino inglese in costruzione avviene il primo incontro tra il giardiniere Graefer e il pittore Hackert: i due non si piacciono. Qualche anno più tardi, tuttavia, eccoli insieme in viaggio per ordine del re. Sono diretti a San Gregorio, il primo in cerca di piante con cui abbellire l’incantevole parco del complesso vanvitelliano e l’altro per dipingere scorci suggestivi del Regno di Napoli. Il clima del paesino montano è lugubre: il medico, lo speziale, il possidente e l’enigmatica gentildonna che li accolgono si muovono con ambigua cortesia tra un affresco segreto, una cena sfarzosa e i vapori di un antro alchemico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

un misterioso viaggio sul matese nel libro di bojano a piedimonte matese

© Anteprima24.it - Un misterioso viaggio sul Matese nel libro di Bojano a Piedimonte Matese

In questa notizia si parla di: misterioso - viaggio

misterioso viaggio matese libroLibro: “Casentino affascinante e misterioso” - Un nuovo libro di Luigi de Concilio racconta del Casentino tra storia e aneddoti, con due presentazioni importanti quello del Direttore del Parco Nazionale del Casentino, Gennai, e quello della Presid ... Lo riporta teletruria.it

Viaggio nell’isola misteriosa, Italia 1/ Trama del film sul libro di Verne, oggi 24 marzo 2024 - Domenica 24 marzo, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’avventura del 2012 dal titolo Viaggio nell’isola misteriosa. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Misterioso Viaggio Matese Libro