un misterioso viaggio sul matese nel libro di bojano a piedimonte matese

Tempo di lettura: 2 minuti Fine Settecento, Reggia di Caserta. Nel Giardino inglese in costruzione avviene il primo incontro tra il giardiniere Graefer e il pittore Hackert: i due non si piacciono. Qualche anno più tardi, tuttavia, eccoli insieme in viaggio per ordine del re. Sono diretti a San Gregorio, il primo in cerca di piante con cui abbellire l’incantevole parco del complesso vanvitelliano e l’altro per dipingere scorci suggestivi del Regno di Napoli. Il clima del paesino montano è lugubre: il medico, lo speziale, il possidente e l’enigmatica gentildonna che li accolgono si muovono con ambigua cortesia tra un affresco segreto, una cena sfarzosa e i vapori di un antro alchemico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

