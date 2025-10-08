Un Milan convincente | il periodo di forma dei rossoneri fino a questa sosta

Arrivati alla seconda sosta per le nazionali di questa stagione 202526, analizziamo il momento di forma del Milan fino alla sesta giornata di Serie A (e considerando la Coppa Italia). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un Milan convincente: il periodo di forma dei rossoneri fino a questa sosta

Calcio, Milan-Liverpool 4-2: Allegri trova la quadra tattica, Leão convincente da centravanti

Contro il #Milan Daniele #Rugani ha offerto una prova convincente: il difensore della #Juventus può essere il vice #Bremer?

Vittoria convincente per il Milan Futuro: 3-0 contro lo Scanzorosciate! Il commento di @undefinitedAle sulla prestazione dei rossoneri ? #Milan #MilanFuturo #SerieD

Milan, Leao o non Leao? Anche Massimiliano Allegri lo bacchetta, lui deve ritrovare la forma e soprattutto favore dei tifosi - Il lusitano non sta vivendo il miglior periodo della carriera in rossonero e contro la Juventus è stato punzecchiato anche dal suo tecnico. Segnala eurosport.it