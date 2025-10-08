Un incubo durato un anno Pedinamenti e insulti alla ex Ora non potrà più avvicinarla

Un anno di pedinamenti, telefonate, appostamenti e insulti. È l’incubo vissuto da una giovane donna sulla ventina, perseguitata dall’ex compagno che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Dopo mesi di paura, la vicenda ha avuto una svolta: i carabinieri di Casalfiumanese hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura. Il destinatario del provvedimento è un 27enne di origine marocchina, indagato per atti persecutori. L’indagine è nata in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, che si era rivolta ai militari chiedendo aiuto dopo mesi di molestie e comportamenti ossessivi da parte dell’ex compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un incubo durato un anno . Pedinamenti e insulti alla ex . Ora non potrà più avvicinarla

In questa notizia si parla di: incubo - durato

Un incubo durato tre mesi. Poi l’intervento salva-vita

Roma, donna di 60 anni rapinata e violentata al parco di Tor Tre Teste: «Un incubo durato 10 minuti»

Roma, una donna di 60 anni violentata al parco di Tor Tre Teste: "Un incubo durato dieci minuti"

#Bosa. Un incubo durato da aprile 2024 a luglio 2025. La ragazzina dopo oltre un anno avrebbe confessato tutto alla madre, che ha fatto scattare la denuncia - X Vai su X

Ex Copredil, fine dell’incubo amianto dopo 14 anni: iniziati i lavori di bonifica del tetto in Eternit nel maxi capannone pesarese. E a dicembre nuova asta - facebook.com Vai su Facebook

Un incubo durato un anno . Pedinamenti e insulti alla ex . Ora non potrà più avvicinarla - La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo mesi di molestie e comportamenti ossessivi . Segnala msn.com

Stalkerizzata per oltre tre anni. La ex del compagno la minaccia: "Fino a 40 chiamate in poche ore" - La giovane mamma ha vissuto un incubo da giugno del 2022: pedinamenti, insulti e atti persecutori "Mi è stata rovinata la vita". Come scrive msn.com