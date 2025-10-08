Un futuro di speranza | l’ASL Avellino per la salute mentale
Tempo di lettura: 2 minuti Un sano inizio per un futuro pieno di speranza. Con questo slogan si celebra anche quest’anno la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Per l’occasione, il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASL di Avellino ha promosso venerdì 10 ottobre, presso il Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino a partire dalle ore 10.00, un evento aperto agli operatori e ai cittadini per creare uno spazio di condivisione e confronto sui diversi modelli di intervento e visioni. La manifestazione mira a coinvolgere istituzioni, associazioni e società civile per raccogliere i nuovi bisogni di salute mentale, combattendo lo stigma e le difficoltà nel chiedere aiuto e individuando nuove strade da percorrere per la presa in carico del paziente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
