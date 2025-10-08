Un fondo a beneficio di cittadini vittime di furti
Sostegno, assistenza e vicinanza alle vittime di furti e scippi e reati contro il patrimonio a danni degli anziani. Il comune di Vigonza istituisce un fondo per la concessone di contributi a beneficio dei cittadini vigontini vittime di reati contro il patrimonio. Il fondo rientra nel progetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
