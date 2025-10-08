Un Esempio di Altruismo | L’Addio a Giovanni Truda
Truda lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i colleghi ma in tutta la comunità che lo ha conosciuto come un uomo di straordinaria generosità. Era un assiduo donatore di sangue e nel 2009 compì un gesto di eroismo silenzioso: la donazione del midollo osseo per salvare la vita a un ragazzo di Bologna in fin di vita. Un atto di altruismo per cui fu premiato nel 2012 dall’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Luciano Monticelli. Il maresciallo Luca Procida, comandante della stazione locale dei carabinieri, lo ha ricordato con commozione: “Giovanni era ancora in servizio e non ci ha mai lasciati con quella che era la sua grande voglia di vivere. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: esempio - altruismo
Colleferro, il Presidente Mattarella rende omaggio a Willy: "un italiano esempio di coraggio ed altruismo" (foto e video)
“Il 4 marzo 2005 Nicola Calipari sacrificò la sua vita per salvare la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq. Nicola ha servito il suo Paese con valore e dedizione. A 20 anni dalla sua scomparsa ricordiamo il suo esempio di coraggio, altruismo e spirito di servi - facebook.com Vai su Facebook
Papa Giovanni patrono dell’Esercito «Esempio di conforto e aiuto ai militari» - Una decisione solenne che è stata suggellata ieri nella Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito a Roma, affollata di stellette e autorità ... Scrive ecodibergamo.it
L’esempio di Giovanni Palatucci. Uomo di coraggio ed altruismo - Ex questore di Fiume, si distinse per la sua tenacia nel salvare centinaia di ebrei dalle deportazioni rischiando la propria vita per falsificare documenti. Secondo lanazione.it