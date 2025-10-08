Un Esempio di Altruismo | L’Addio a Giovanni Truda
Truda lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i colleghi ma in tutta la comunità che lo ha conosciuto come un uomo di straordinaria generosità. Era un assiduo donatore di sangue e nel 2009 compì un gesto di eroismo silenzioso: la donazione del midollo osseo per salvare la vita a un ragazzo di Bologna in fin di vita. Un atto di altruismo per cui fu premiato nel 2012 dall’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Luciano Monticelli. Il maresciallo Luca Procida, comandante della stazione locale dei carabinieri, lo ha ricordato con commozione: “Giovanni era ancora in servizio e non ci ha mai lasciati con quella che era la sua grande voglia di vivere. 🔗 Leggi su Citypescara.com
