Un ecografo per l’ospedale Al via la raccolta fondi

Al via la raccolta fondi per acquistare un ecografo destinato al reparto di Medicina Interna del Morgagni-Pierantoni. A presentarla, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e l’associazione Futura aps, presieduta da Tommaso Venturelli. "Attualmente – racconta Paolo Dell’Aquila – il reparto di Medicina Interna suddiviso su due ali e dotato di un solo ecografo. Per questo ci proponiamo di donarne un secondo, ottimizzando questo tipo di esami. Abbiamo, però, bisogno del contributo di tutti". L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolgerà proprio presso il GiardinoGio in corso della Repubblica 117 (in caso di maltempo, nei locali delle ex Aule Mazzini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ecografo per l’ospedale. Al via la raccolta fondi

