Un corso della Provincia di Parma coinvolge 30 operatori dei comuni del Parmense

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fornire utili indicazioni per migliorare le capacita? di reclutare le persone, riuscire a motivarle e fidelizzarle all’ente attraverso un cambio di paradigma che vuole superare la gestione puramente amministrativa del personale, andando verso una gestione di sviluppo e valorizzazione basata sulle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corso - provincia

Traffico di stupefacenti, in corso maxi operazione dall'Abruzzo, alla Puglia fino alla provincia di Frosinone

Riasfaltature in Provincia di Pisa, Angori: "Oltre 500mila euro di lavori in corso"

La Provincia all’incasso. In vendita un pezzo di sede e un edificio sul corso

Cerca Video su questo argomento: Corso Provincia Parma Coinvolge